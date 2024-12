Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Lask: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quinta giornata di Conference League 2024/2025. I viola devono assolutamente vincere per blindare la qualificazione in anticipo.si giocherà giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver meravigliato fin qui in campionato con il terzo posto a sole tre lunghezze dell’Atalanta capolista e le otto vittorie consecutive, i viola vogliono dire la l’ora anche in Conference League archiviando la pratica qualificazione. La squadra di Palladino ha nove punti e tre lunghezze di distanza dal primo posto.Gli austriaci sembrano ormai pressocche’ spacciati avendo conquistato soltanto due punti. Per sperare nella qualificazione attraverso i play-off occorre collezionare almeno quattro punti.