Lanazione.it - Finalmente una domenica con il sorriso. Si iniziano a vedere i primi risultati del mercato

Leggi su Lanazione.it

unada segnare con il circoletto rosso per le squadre pratesi di serie D. Finora non era mai successo infatti che entrambe riuscissero a vincere nell’ambito della stessa giornata di campionato. Oltretutto le vittorie di Prato e Zenith sono state nette sia nel punteggio che nel gioco. Insomma, qualcosa si muove in positivo sia in casa biancazzurra che in quella amaranto e a muoversi è soprattutto anche la classifica, dove gli uomini di Mariotti, al terzo risultato utile consecutivo, hanno fatto un balzo importante verso la tranquillità (restano però dieci le lunghezze che li separano dalla zona playoff), mentre Settesoldi e compagni, vincendo su un campo nel quale anche il Prato ci aveva lasciato le penne, hanno posto fine alla serie negativa e hanno lasciato la scomodissima penultima posizione, ora distanziata di due lunghezze.