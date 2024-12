Tvzap.it - “Ferragni annuncerà la gravidanza, vi dico quando”: l’ultima bomba di Fabrizio Corona (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Chiaraè uscita allo scoperto lo scorso ottobreè apparsa per la prima volta in compagnia del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera. I due sono una coppia da pochissimi mesi, eppureè convinto che facciano le cose molto sul serio. E c’è di più, secondo l’ex re dei paparazzi, i due presto faranno un importante annuncio.ha rivelato che Chiarapotrebbe annunciare una nuova. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, lite pesante tra le famiglie fuori dalla CasaLeggi anche: “Ballando con le Stelle”, Mariotto a rischio in Rai: Milly Carlucci rompe il silenzioLa relazione tra Chiarae Giovanni Tronchetti ProveraProsegue serena la relazione tra Chiarae Giovanni Tronchetti Provera.