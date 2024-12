Tg24.sky.it - Esplosione nel deposito Eni di Calenzano, 2 morti e 3 dispersi. Aperta un’inchiesta

Leggi su Tg24.sky.it

Una nuova tragica strage sul lavoro ieri a, alle porte di Firenze. Sono le 10.19 di lunedì 9 dicembre quando un’investe l’area di carico deldi carburanti dell'Eni. Il bilancio provvisorio è di duee ancora 3, oltre alle decine di feriti più o meno gravi che hanno richiesto le cure mediche in ospedale. "Ho visto una scena impressionante, c'è una distruzione totale. Immagino chi era lì a lavorare ed era lì vicino o sotto le infrastrutture di ricarica, quello dev'essere apparso come un inferno. La situazione è indescrivibile", ha commentato il sindaco diGiuseppe Carovani appena giunto sul posto. Dopo le prime ore di apprensione per possibili rischi sulla qualità dell'aria, Arpat ha comunicato che non ci sono rischi per la salute causati dall'incendio.