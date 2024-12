Ilgiorno.it - Ergastolo per Raffaella Ragnoli, che ha ucciso a coltellate il marito. “Sono distrutta, chiedo perdono”

Brescia – La Corte d’Assise di Brescia ha condannato all’, la 58enne che quasi due anni fa hailal culmine di una discussione. Il pubblico ministero Flavio Mastrototaro aveva chiesto una reclusione pari a 24 anni per la donna, che ha accoltellato a morte ilRomano Fagoni, con cui da tempo le discussioni erano sempre più frequenti e accese. Il fatto è accaduto nella abitazione di famiglia a Nuvolento, davanti agli occhi del figlio quindicenne della coppia., prima della discussione, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee spiegando di “essere” e sottolineando: “Ogni volta che penso a quella seraterrorizzata. Quel gesto non mi appartiene.a tutti coloro che soffrono per quanto è accaduto”.