Don King 93 anni due omicidi alle spalle | Non puoi pianificare né vivere una vita come la mia

“Nonunala mia. Nonnemmenounala mia”, dice Donall’intervistatore dello Spiegel che lo conosce da 18. Ora ha 93ed è ben conscio di essere una leggenda, vivente chissà per quanto ancora. “Mi hanno dichiarato morto tante volte. Ma guardami. Eccomi qui. Non avrei mai pensato di arrivare a 93”.La verità, scrive il giornale tedesco, “è che nonaspettarti la verità quando parli con“. Segue conversazione in cui compaiono Adolf Hitler e Martin Luther, Albert Camus e Abraham Lincoln. Ma sono lampi. Ad un certo punto dice: “Oh, lo Zaire. È stata una bella battaglia, vero? Ali contro Frazier. o no, era Ali contro Foreman, vero?”. Al che l’intervistatore si chiede: “Può davvero essere che Dontra tutti abbia dimenticato l’unico evento di boxe che il mondo intero ricorda? Oppure sta facendo lo stupido perché le domande lo infastidiscono?”La sua storia agli inizi è incredibile: “gestiva negozi di scommesse illegali nella sua città natale, Cleveland.