Disturbi mentali, in Italia ne soffre 28% popolazione

Fenomeno in crescita in 18-34enni, donne in gravidanza e dopo partoRoma – Il 28% dellanadi, un dato in crescita di 6 punti rispetto al 2022. È quanto emerge da una indagine Ipsos.Storicamente trascurata nel panorama sanitario nazionale, la salute mentale si conferma una priorità da affrontare per il Paese ed è al centro dell’Agenda 2025 per istituzioni, policymaker e clinici. Dall’introduzione del bonus psicologo al potenziamento dei servizi territoriali, sono numerose le azioni previste per rispondere a una vera e propria emergenza, emersa nella sua urgenza ancor più dopo la pandemia.I numeri della salute mentale la collocano, dunque, tra i primi posti nell’agenda di governo, con l’istituzione di un Tavolo tecnico dedicato, fortemente voluto dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e coordinato da Alberto Siracusano, professore emerito di Psichiatria, Università Tor Vergata.