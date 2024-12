Bergamonews.it - Distruttore seriale di finestrini, segnalati altri casi: “Denunciate alla polizia, non sui social”

Bergamo. È stato identificato ddi Stato il presunto responsabile dei vari episodi di furti e danneggiamento alle auto in sosta avvenute nei giorni scorsi in molte vie del centro cittadino. Decine di, denunciati puntualmente suima non altrettanto celermente alle forze dell’ordine.Finora, è stato possibile ricondurre il soggetto a soli due episodi. Per questo, da via Noli rinnovano l’appello già lanciato domenica (quando è stata diffusa la notizia): chi ha subito furti o danneggiamenti del proprio veicolo in sosta tra il 6 e il 7 dicembre è invitato a formalizzare denuncia in Questura, così da poter anche riconoscere la refurtiva recuperata: zaini, scarpe, giacche e altro ancora. In questo modo, sarà possibile addebitare al soggetto tutti gliepisodi avvenuti.