Rompipallone.it - Dimissioni Bove, arriva la novità: domani l’impianto del defibrillatore

Ultimo aggiornamento 9 Dicembre 2024 23:24 di redazioneEdoardo, dopo il terribile spaventola buona notizia:è attesa l’operazione.Nonostante sia passata più di una settimana da quei terribili istanti che hanno interrotto il match fra Fiorentina e Inter, per Edoardosembra essere giunto un deciso sereno.La notizia, comunicata dall’ANSA, getta speranza sul recupero del 22enne ex Roma. E regala un sospiro di sollievo a tifosi e appassionati che hanno seguito la vicenda con il nodo in gola.l’operazione per ilNella giornata diil centrocampista verrà operato presso l’Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Careggi di Firenze dove è ricoverato da mercoledì scorso.Edoardoverrà operato: per lui pronto un-(ANSA)- Rompipallone.