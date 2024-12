Anteprima24.it - Caso Trapanese, Sabastano e Guangi (FI): “Discriminazioni inaccettabili”

Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono accettabilidi alcun genere. Con riferimento all’episodio che ha coinvolto l’assessorealle politiche sociali ha pubblicamente denunciato di aver subito offese omofobe da una consigliera municipale. Come rappresentanti istituzionali, non possiamo che reputare gravi le affermazioni della consigliera Elena Troise, della lista Moderati nella IV Municipalità, contro l’Assessore. Chiediamo che la Presidente Caniglia della Municipalità chiarisca quanto accaduto. Auspichiamo che vi siano le scuse formali della consigliera quanto prima. Non possiamo accettare che rappresentanti istituzionali della nostra città, i quali dovrebbero essere di esempio, commettano errori del genere. – così in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli, Iris Savastano e SalvatoreL'articolo(FI): “” proviene da Anteprima24.