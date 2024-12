Thesocialpost.it - Bove è uscito dalla sala operatoria dopo l’intervento: impiantato il defibrillatore

Si è conclusa poco fa l’operazione alla quale è stato sottoposto Edoardoper l’impianto di unsottocutaneo all’ospedale di Careggi. Alle 7:30 di questa mattina è entrato inper subireeffettuato nel reparto di aritmologia dell’ospedale fiorentino, secondo quanto riportato da Repubblica.Leggi anche: Oriana Guidi trovata morta in casa ad Aosta, l’allarme datofigliaIl calciatore aveva accusato un malore durante il match tra Inter e Fiorentina, accasciandosi di colpo a terra senza che nessuno lo avesse colpito. Per ore si era temuto il peggio, poi per fortuna i medici avevano rassicurato tutti sulle condizioni del ragazzo, in ospedale ma lucido.Per, l’impianto delsignificherà con certezza quasi assoluta la fine della sua carriera di calciatore in Serie A.