Cityrumors.it - Bonifici istantanei, cambia tutto: nuove regole da gennaio, stretta sulle commissioni

Leggi su Cityrumors.it

Lenorme del Parlamento Europeo, in vigore dal prossimo 9, consentiranno l’uso deianche verso PA.Il nuovo regolamento europeo incalza anche l’Italia. L’argomento resta sempre lo stesso: i pagamenti. Dicembre è periodo di conti e calcoli in vista del nuovo anno e il 2025 comincia subito con unaper quanto concerne le modalità di pagamento in banca. L’anno che verrà, infatti, avrà come novità la possibilità di effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione conavendo le stessedi un bonifico ordinario.no le– Cityrumors.itQuindi, le tasse statali e comunali, per non parlare delle multe, potranno essere ottemperate a ridosso del giorno della scadenza. Nello specifico il bonifico è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di somme di denaro fra conti correnti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.