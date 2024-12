Anteprima24.it - Benevento-Giugliano, designato l’arbitro: un inedito bis a distanza di un anno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoper, match valido per l’ultima giornata di andata in programma sabato (ore 17:30) al “Ciro Vigorito”. Adi poco più di un, a dirigere la gara sarà ancora una volta Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, lo stesso fischietto del 2-2 maturato il 13 novembre 2023 quando i giallorossi allenati all’epoca da Andreoletti furono raggiunti sul pareggio nei minuti finali dai napoletani.laziale ha già incrociato il destino della Strega quest’nel 4-0 contro il Foggia sempre al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un quintonella Can di C ed è tra i candidati a fine stagione al salto di categoria.Ubaldi sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filali di Alessandria; quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano.