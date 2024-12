Arte | studio Maria Maddalena identificata nel Giudizio Universale di Michelangelo

Leggi su Ildenaro.it

Per la prima volta la figura femminile più misteriosa e discussa della cristianità,, è stata individuata al fianco del Cristo Redentore neldiaffrescata nella Cappella Sistina in Vaticano. La scoperta è stata annunciata oggi da Sara Penco, autrice del volume «neldi» (Scripta Maneant Editore), durante un incontro di presentazione all’Associazione Stampa Estera a Roma. L’indagine della restauratrice Sara Penco si muove dal perspicace riscontro dell’assenza di una figura chiave nell’affresco. Prima di questa illuminante ricerca,non era ancora stata inequivocabilmenteall’interno del capolavoro di. Lasa, per la prima volta in queste pagine, rintraccia nel groviglio di figure sulla parete dietro l’altare della Cappella Sistinae ne motiva con convinzione l’identificazione, contribuendo così a caratterizzare l’affresco – una delle opere più conosciute e conosciute apprezzare al mondo – di un inedito messaggio teologicoè strettamente connessa agli episodi salienti della vita di Gesù.