Alluvione a Bergamo dichiarato lo stato d’emergenza | sbloccati i fondi statali

Roma. Sono passati tre mesi dall’che tra l’8 e il 9 settembre si abbatté sulla Bergamasca causando ingenti danni nel capoluogo e in molti Comuni orobici: lunedì 9 dicembre il Governo haloper tutta la provincia die per alcuni Comuni dei territori di Lecco e Brescia.La decisione è arrivata dopo la proposta di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare: si tratta di un passaggio chiave nel processo di reperimento dallodei risarcimenti stimati dopo il nubifragio in decine di milioni, tra privati e strutture pubbliche. Il Governo ha già deliberato lo stanziamento di 2,8 milioni di euro per le necessità più urgenti,che saranno pescati dal Fondo per le emergenze nazionali. Lo‘durerà’ 12 mesi, una finestra temporale entro la quale potranno essere aggiunte altre risorse per andare a coprire i danni causati dall’del 9 settembre e delle pesanti piogge che il 12 settembre portarono nella provincia dia frane, esondazioni e allagamenti.