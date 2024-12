Vale LP e Lil Jolie a Sanremo Giovani | Insieme il nostro grido diventa più forte

Leggi su Funweek.it

Unire amicizia e lavoro può essere rischioso, ma può anche far nascere una collaborazione autentica e arricchente, che rinforza i legami stessi. E in fondo aLP e Lille sfide sembrano piacere parecchio. Così, dopo aver viaggiato su binari paralleli, i duetalenti hanno deciso di combinare la loro creatività in un progetto comune che finora le ha portate alle Semifinali di2024. Il brano con cui si giocano un posto al Festival 2025 ne racconta a pieno lo spirito fin dal titolo Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.“Dalle nostre facce si vede che siamo felici ma anche stanche”, ci confessano, “perché è un progetto a cui teniamo tanto e a cui stiamo lavorando a prescindere dall’eventualità meravigliosa che è. L’impegno è riuscire a raccontare illavoro nel miglior modo possibile”.