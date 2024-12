Zonawrestling.net - UFC Corner #242 Il cannibale caccia nel Sol Levante

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla T-Mobile Arena di Las Vegas, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 242 con UFC, oggi giunto all’ultimo capitolo di questo 2024 in occasione di UFC 310: Pantoja vs Asakura.Featherweight bout: Nate “The Train” Landwehr Vs Dooho “The Korean Superboy” ChoiInizia l’ultra promettente opener della serata ed i due mettono subito il piede sull’acceleratore, con Choi che capitalizza bene sugli errori di fretta dell’americano per impensierirlo più volte con montanti sinistri che costringono, come quasi mai succede, Nate a ricorrere al grappling, dove però sembra trovare un ulteriore svantaggio; con una piccola fase in piedi, il primo round si conclude in netto favore del coreano.