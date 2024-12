Ucraina-Russia pressing Trump | Guerra deve finire potrei ridurre aiuti a Kiev

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Donaldsale in cattedra, invia messaggi all’e allaper spingeree Mosca ad un’intesa che ponga fine allain corso da oltre 1000 giorni. Il neo presidente degli Stati Uniti, reduce dal viaggio a Parigi per la riapertura di Notre Dame, nella capitale francese ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Un incontro produttivo”, ha detto il leader disubito dopo la stretta di mano e i saluti. Il day after, però, è targato soprattutto. Il presidente americano lascia il segno sui social e con un’intervista concessa a NbcNews prima della toccata e fuga europea. In, dice, “dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati. Troppe vite sono state sprecate inutilmente, troppe famiglie sono state distrutte e, se continua così, può diventare qualcosa di molto più grande e di molto peggiore”, dice prima di inviare un segnale a Putin.