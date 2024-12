Unlimitednews.it - Tumori del sangue, la comunità di AIL sabato in udienza dal Papa

ROMA (ITALPRESS) –14 dicembre alle ore 9 ladi AIL, composta da migliaia di volontari delle 83 sezioni territoriali, pazienti ematologici, familiari, caregivers, medici, ricercatori, psicologi e infermieri, arriverà da tutta Italia per incontrareFrancesco. L’Associazione, guidata dal Presidente Nazionale AIL Giuseppe Toro, incontrerà il Santo Padre presso l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano.L’le rappresenterà un momento di grande crescita spirituale, fratellanza e speranza, e sarà l’occasione per ripercorrere simbolicamente le tappe che hanno portato AIL a essere, nel suo cammino lungo 55 anni, un punto di riferimento per i pazienti con tumore del, le loro famiglie e per tutta l’Ematologia italiana.Il Santo Padre accoglierà gli oltre 3.000 amici di AIL tra volontari, pazienti, medici, operatori sanitari, psicologi e ricercatori che con gioia e grande emozione affolleranno l’Aula Paolo VI.