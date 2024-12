Unlimitednews.it - Torna la campagna green “Pet Carpet. Un riciclo da Oscar”

ROMA (ITALPRESS) – Al via la III edizione di “Pet: Unda” che rimette in circolo anche gli accessori non più utilizzati del proprio animaletto del cuore. Ideata dall’associazione Pet, fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, laconsente di ridurre gli sprechi anche quando si parla di amici a 4 zampe. Con lo slogan “Io non li abbandono. Tu gli ridai vita” l’iniziativa solidale sarà presentata il 13 dicembre 2024 con un evento/spettacolo, condotto dalla stessa presidente insieme all’attore di tante fiction e teatro Emanuele Vezzoli, presso il Circolo Canottieri Roma, con il patrocinio di Fnovi e in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e i volontari dell’associazione City Angels. Per contribuire alla raccolta sarà poi sufficiente recarsi allo stesso Circolo oppure in uno dei centri raccolta Pet Store Giulius e lasciare gli accessori, cucce, ciotole, trasportini, che saranno poi prelevati e consegnati nei rifugi dove ogni giorno tanti volontari si prendono cura degli amici a 4 zampe meno fortunati.