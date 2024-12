Liberoquotidiano.it - "Tenete in ordine la contabilità": Branko, il segno che deve guardarsi in tasca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ariete Nell'attesa dell'ultima Luna di questo 2024, nel vostrodopo le ore 16:00, approfittate del positivo aspetto di Mercurio che vi permette di portare avanti qualsiasi lavoro e iniziativa d'affari. Se pensate di avere un'idea geniale, esprimetela ai collaboratori con più convinzione. Settimana eccitante per i giovani Ariete, transiti passionali anche per le persone "anta", ma bisogna fare una revisione dei rapporti esistenti. Amore in crescendo esaltante fino a domenica, Luna sempre bella. Toro Mattinata con la splendida Luna ancora in Pesci, favorisce i nuovi incontri, professionali e amorosi, nasce di certo una nuova amicizia molto importante per il vostro futuro, ma un po' tutte le nuove relazioni in arrivo fino alla fine del 2024, sono fonte di nuove esaltanti esperienze. I coniugi deldevono sempre prestare attenzione alle parole che dicono, Marte e Venere non sono teneri, tocca a voi fare in modo di andare verso l'inverno con il cuore caldo.