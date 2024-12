Ilrestodelcarlino.it - Studenti imparano la sicurezza pirotecnica all'istituto Leonardo da Vinci di Civitanova

a lezione di "". Successo per l’incontro promosso dall’associazione Ad Maiora Semper (cultura edel vicinato), in collaborazione con l’amministrazione di, nell’aula Magna dell’da. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli, curiosi di apprendere le norme e le pratiche diriguardanti l’uso di materiali esplosivi e giochi pirotecnici. Il relatore dell’incontro, Enzo Musardo, chimico di esplosivi e esperto balistico forense, ha guidato gliin un percorso informativo dove hanno avuto l’opportunità di comprendere come gestire situazioni di rischio e distinguere tra fuochi legali e quelli illegali. In aggiunta alla tematica, Musardo ha fornito preziosi consigli per garantire una maggioredomestica, affrontando la gestione e l’uso di risorse fondamentali come acqua, luce e gas.