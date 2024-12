Game-experience.it - Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi, anche grazie a Path of Exile 2 e Marvel Rivals

Il weekend appena trascorso è stato storico per, visto che lo store digitale di Valve è riuscito a superare il traguardo di 39,2 milioni disimultaneamente. Questoevidenzia la costante crescita della piattaforma nel corso del 2024, un anno che ha visto aumentare progressivamente i giocatori attivi, partendo dai 33 milioni di inizio anno ai 37 milioni di fine estate, fino al picco attuale.Il merito di questo successo va attribuito soprattutto aof2 e, due nuovi titoli che stanno catalizzando l’attenzione della comunità dei videogiocatori, in particolar modo su Personal Computer. Proprio in tal senso ricordiamo (a GamesRadar) cheof2 ha toccato un impressionante picco di 550.000simultanei, mentrenon è stato da meno, visto che ha450.