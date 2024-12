Lapresse.it - Spazio, missione PLATO: alla ricerca di nuovi pianeti con gli “occhi” fabbricati da Leonardo

Leggi su Lapresse.it

Sono pronti i 26 telescopi prodotti in Italia dache dal 2026 saranno in orbita per cercaresimiliTerra. È il contributo italiano(PLAnetary Transits and Oscillations of stars) dell’Agenzia spaziale europea (Esa) in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). Gli “” di cui sarà dotato il satellite, che sarà lanciato nel 2026, sono ben 26 telescopi realizzati negli stabilimenti dellaa Campi Bisenzio (Firenze) con il coordinamento scientifico dell’Inaf e quello progettuale dell’Asi.È la prima volta che 26 telescopi sono montati su un unico satellite e ciò permetterà secondo itori di avere un campo visivo pari a circa 10mila volte l’area della luna piena. Il contributo italianoè stato al centro dell’incontro dia Firenze che ha riunito i partner dellaper presentare il progetto.