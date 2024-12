Spaventoso incidente sulla statale muoiono due ragazzi

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli delle ore e dei giorni scorsi, ancora un mortale sulle nostre strade. Unoè andato in scena, nella nottata, poco prima delle quattro,strada7, esattamente nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, in direzione Brindisi. A causa del terribile episodio hanno perso la vita due. Uno di 25 anni, Francesco Giumentaro, residente a Francavilla Fontana, che era alla guida di una Audi 4 e Ilaria Gallone, 24enne, residente a Latiano, che era al suo fianco sul lato passeggeri. Per cause ancora tutte da chiarire, forse un momento di distrazione o forse un colpo di sonno, la vettura è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro un guardrail che si è infilato all’interno dell’abitacolo provocando la morte istantanea dei due