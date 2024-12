Metropolitanmagazine.it - Shaila Gatta, chi è la mamma Luisa: “Il suo ex l’ha allontanata dalla famiglia”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha già ricevuto due sorprese da parte della, che in questi mesi ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico., le parole della madre sull’ex fidanzatoStasera assisteremo ad un nuovo incontro tra la madre dell’ex velina e la figlia nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. A distanza di poche settimane dall’inizio del reality, la signoraè entrata nella casa più spiata d’Italia. In quell’occasione la donna aveva conosciuto Javier, con il quale in quel periodo aveva un feeling speciale. Sulla madreaveva avuto parole dolcissime:”è il mio porta fortuna, il mio punto di riferimento. Non avevamo tanti soldi, ma i miei genitori hanno sempre cercato di non farci mancare niente, di farci essere delle bambine felici.