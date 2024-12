Liberoquotidiano.it - Se la nuova Milano piena di turisti ha perso lo sguardo di sant'Ambroeus

l'è. Almeno per i milanesi. Il patrono dei meneghini non fa sciogliere il sangue o altri particolari miracoli, se non uno: portare i milanesi sotto la Madonnina, per un giorno senza fretta, quietamente. Ecco, questo è il piccolo grande prodigio che tutti noi, virgulti non più verdissimi di questa inesausta metropoli aspettavamo il 7 dicembre.'Ambrogio era la festa che apriva la strada al Natale e come un piccolo cammino verso la celebrazione della Natività di Nostro Signore andava vissuta. Il giorno di'Ambrogio si apriva con placida sonnolenza: oltre i vetri la nebbia che bagnava i vetri, all'interno la preparazione del presepe con le statuine di misure diverse, Giuseppe e Maria giganteschi, i cammelli minuscoli come cagnolini da salotto, l'immancabile visita al vicino di casa che iniziava a settembre ad allestire la sua formidabile Natività con le pietre del mare e il muschio raccolto nelle gite a caccia di funghi.