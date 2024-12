Bergamonews.it - Sam Fender, Vecchioni, Pif: i nomi della stagione teatrale a ChorusLife. “In futuro gli Internazionali di Tennis”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un eterno bambino che realizza il proprio sogno. È la raffigurazione immortale de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, spettacolo di debuttonuova2025 diche prenderà il via l’8 e 9 febbraio prossimi. Uno spettacolo che è debutto ideale, pregno di significato, per un luogo di incontro, laArena, che pone così il primo passo di questo nuovo spazio polivalente nella costruzione di una tradizione culturale e artistica per la città e per il territorio.che è stata presentata lunedì 9 dicembre proprio nell’arena dello Smart District situato nel quartiere di Borgo Santa Caterina, inaugurato giovedì 21 novembre, polo architettonico nato dalla visione lungimirante e dagli investimentifamiglia Bosatelli. Il nuovo smart district“È un momento di grande importanza, che vede realizzarsi il nostro desiderio di continuare la tradizionedi Bergamo all’internonuovaArena – spiega Davide Albertini Petroni, Ceo di Costim e ChorusXP – Questo è solo il punto di partenza, primo passo di un desiderio concreto di perseguire una politica anche culturale, che vedrà arricchirsi la proposta di anno in anno, perseguendo anche gli accordi in essere con il comune.