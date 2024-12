Liberoquotidiano.it - Sale sul palco al concerto di Naska e chiede alla fidanzata di sposarlo: umiliato davanti a tutti | Video

Una umiliazionea migliaia di spettatori, increduli. Siamo al Forum di Assago, il tempio della musica live milanese. Sulil controverso, musicista che mescola con disinvoltura punk, rock, rap e pop il tutto in sala smaccatamente provocatorio anche se un po' prevedibile (un esempio: l'esibizione con tanto di slippino color carne con vistoso calzino extralarge a coprirgli, per finta, il membro. Una citazione dei Red Hot Chili Peppers, che fecero lo stesso ma al naturale e oltre 30 anni fa). Il pubblico è caldo, caldissimo. E a un certo punto della serata, il 27enne di Loreto (Ancona) fa salire un ragazzotto, accompagnato dgiovane. Il fan aveva organizzato tutto in grande, avvisandodella sorpresa. Quindi si inginocchia, tira fuori dtasca una scatolina e porge l'anellocompagna.