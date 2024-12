Secoloditalia.it - Ruffini, l’esperto di tasse: ecco chi è l’uomo “nuovo” su cui punta Schlein per guidare il campo largo

Leggi su Secoloditalia.it

Un’esperto dicome uomoper il. Non è una barzelletta. Ellypensa a Ernesto Maria, da cinque anni direttore dell’Agenzia delle Entrate, come “federatore”. Cattolico, renziano, è il nome in ascesa come “aggregatore” delle varie anime che possano contrastare il governo. La rissa nel M5S è una iattura per il Pd, che viste le percentuali infime riportate alle recenti amministrative vuolre correre ai ripari: come recuperare al centro i voti che M5S non porta più? Rafforzare l’anima centrista potrebbe pertanto essere più utile alla vittoria- si ragiona negli ambienti culturali, politici e mediatici è. Sembra un’ipotesi grottesca, a occhio. Un leader politico chi attualmente dirige l’Agenzia delle Entrate non sembra una mossa molto popolare. Figura istituzionale nota, dirigente pubblico stimato e nei palazzi che contano.