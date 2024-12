Roma il questore Masucci consegna 40 medaglie di commiato | Poliziotti lo si è per sempre

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024- Nel corso di una cerimonia organizzata in Via Statilia, presso l’Aula Magna “Vittorio Camilli”, ildiRoberto Massucci ha incontrato 40che hanno raggiunto il traguardo del pensionamento, perre loro ledia testimonianza dell’ammirevole impegno svolto al servizio della Polizia di Stato e dei cittadini.“Dopo i tanti sacrifici e le soddisfazioni che il nostro percorso professionale ci impone, arriva l’ora del pensionamento! Un Passaggio fisiologico, ma non sostanziale, al di fuori della Polizia degno di essere condiviso valorizzandone il significato più profondo: essereper!!”. Queste le parole delcon le quali ha espresso tutta la sua gratitudine e i migliori auguri per le imminenti festività.