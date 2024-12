Sport.quotidiano.net - PRIMAVERA. Brutta sconfitta contro il Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

SPEZIA 02 SPEZIA: Mosti, Nicolai, Baldetti (75’ Insignito), Garzia, Martinelli, Bertoncini, Tognoni (86’ Vannucci), Djankpata, Fontanarosa (66’ Piras), Ferrazza (66’ Franchetti Rosada), Di Giorgio (75’ Brio). All. Terzi. A disposizione: Leonardo, Fantinati, Kalushi, Lorenzelli, Marchini, Viola, Vicari.: Giuliani, Pucci, Bacciardi (70’ Rossi) Frosali, Casarosa, Cannarsa, Raychev (94’ Lanza), Bettazzi (77’ Lovo), Tosi (94’ Buffon), Bocs (77’ Bassanini), Vivace. All. Innocenti. A disposizione: Luppichini, Guizzo, Arnesi, Cenerini, Capitanini, Novak. Arbitro: D’Eusanio della sezione di Faenza Marcatori: 47’ Bocs, 65’ Tosi (rig.) LA SPEZIA -casalinga per lo Speziadi Claudio Terzi nel derbyil. Ormai il terreno di gioco del ‘Ferdeghini’ sta diventando un tabù per i bianchi: dopo la vittoria per 2 a 1il Napoli del 21 settembre scorso, sono arrivate tre sconfitteil Benevento, il Cosenza, ile un pareggioil Palermo.