Secoloditalia.it - Pnrr, la Corte dei conti promuove il governo: “Raggiunti tutti gli obiettivi del semestre”

conseguiti, riduzione del 10% dei tempi tra aggiudicazione dell’opera e sua esecuzione, livello di spesa arrivato a oltre 57,7 miliardi. È una promozione a tutto campo quella che arriva dalla relazione semestrale delladeisullo stato di attuazione del. “Risultanoconseguiti i 39europei in scadenza al primo2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto alprecedente)”, si legge nella relazione destinata al Parlamento e stilata dalle sezioni unite in sede di controllo della.FdI: “Dalladeiimportante certificazione sul lavoro delsul”La Relazione è “un’importante certificazione suglidel”, ha commentato il deputato di FdI, Massimo Milano, sottolineando come i dati delladeicertifichino che “ilha attuato con precisione gli step, passo dopo passo, rispettando i tempi e confermando un risultato anche più alto delle aspettative”.