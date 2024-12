Lanazione.it - “Non aprite porte e finestre chiuse, state chiusi in casa. Non avvicinarsi alla zona dell’esplosione”, il decalogo

Calenzano (Firenze), 9 dicembre 2024 –a Calenzano. Lo fa sapere tramite i canali social il sindaco Giuseppe Carovani: "Si è verificata un'esplosione nell'area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L'area dell'incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popolazione a nonall'area interessata. Ai residenti inraccomandiamo di teneree spegnere eventuali impianti di climatizzazione", ha fatto sapere il primo cittadino. Esplosione a Calenzano, fiamme e fumo dallo stabilimento. Le foto Intanto la prefettura di Firenze ha divulgato le norme di comportamento a cui i residenti devono attenersi. Ecco quali sono: Chiudersi all'interno degli edifici Chiuderesigillandole quanto possibile, Abbassare le serrande, recarsi nel locale più idoneo (dotato di acqua) Evitare assolutamente scantinati o seminterrati Tenersi lontano dallee dalle vetrate Evitare di fermarsi in locali precari o instabili o non sufficientemente sicuri Spegnere i sistemi di riscaldamento, condizionamento, ventilazione nonché gli impianti elettrici e ogni fonte di innesco di fiamme libere Interrompere l'erogazione del gas Non fumare, non accendere fuochi o fiamme libere, non provocare scintille Non usare telefoni fissi o cellulari se non per segnalare situazioni di emergenza e di necessità, tener conto delle esigenze straordinarie di mantenere libere le linee per i soccorritori Non usare ascensori Non recarsi sul luogo dell'incidente Se si è in automobile fermarsi, posteggiare in modo da non intralciare la circolazione dei mezzi di soccorso spegnere il motore e cercare riparo nel locale al chiuso più vicino seguendo le istruzioni degli operatori addetti all'emergenza se presenti Attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza dopodiché provvedere ad aerare accuratamente gli ambienti.