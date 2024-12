No Borders Music Festival 2025 | tornano Mika e Ben Harper

Leggi su Funweek.it

Il Nocelebra la sua trentesima edizione e annuncia due graditi ritorni: i primi due artisti confermati, infatti, sonoe Ben& The Innocent Criminals. Per entrambi il set sarà l’incantevole scenario dei Laghi di Fusine – Tarvisio (UD), il 19 luglio pere il giorno successivo per.Ben, artista poliedrico e simbolo dellaa internazionale, torna alcon la sua storica band, The Innocent Criminals. Cantautore tra i più influenti della sua generazione,ha attraversato con la sua arte generiali come il blues, il folk, il rock e il soul, vendendo oltre 16 milioni di dischi e conquistando ben tre Grammy Awards.Negli ultimi anni,ha continuato a lasciare il segno, collaborando con artisti del calibro di Harry Styles, Jack Johnson, e Ringo Starr.