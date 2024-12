Terzotemponapoli.com - Napoli, come ripartire? Parla Scarlato

L’ex giocatore delGennaro, primo capitano dell’era De Laurentiis, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Il, nonostante il gioco poco incisivo, forse non meritava di perdere, ma la fase offensiva si è dimostrata molto sterile. Qual è la sua analisi?“È stata una gara molto bloccata e combattuta, soprattutto a centrocampo. Era difficile trovare spazi, anche a causa del clima piovoso, che non ha aiutato il palleggio. La partita è stata più tattica che tecnica. Purtroppo, ilha pagato caro un errore: una diagonale difensiva di Olivera, che poteva fare di più. Fino al gol della Lazio, Olivera aveva giocato una gara perfetta, ma poi è stato sfortunato, anche per via della deviazione che ha reso imparabile la traiettoria del pallone per Meret.