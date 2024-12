Thesocialpost.it - Muore a 22 anni dopo una serata in discoteca: Nicola Sganappa trovato senza vita a Roma

Un giovane di 22, ha perso launatrascorsa in. La tragedia si è verificata nella notte di sabato scorso, quando è stato rinvenuto privo di sensi su un marciapiede dell’Eur, intorno alle 3 del mattino. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118, i tentativi di rianimarlo, che sono proseguiti per circa 50 minuti, non hanno avuto successo e il ragazzo è deceduto sul posto. Non si esclude la possibilità che avesse assunto droghe.Leggi anche: Firenze, esplosione in una raffineria: ci sono 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi. Aperta un’inchiesta, originario di Baschi, in provincia di Terni, si trovava ain compagnia di alcuni amici. È statoa terra in viale della Civiltà del Lavoro, nelle vicinanze di due locali noti per le loro attività nel weekend.