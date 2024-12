Ilgiorno.it - Monza, lontano da casa sono solo sconfitte. Zaytsev e soci restano penultimi in classifica

Si chiude con una sconfitta sul campo di Cisterna il girone d’andata in Superlega della Vero Volley, fuori dalla corsa alla Coppa Italia e penultima a quota 7 punti. Quella di ieri poteva e doveva essere la partita giusta per riavvicinarsi alla zona playoff, ma i ragazzi di coach Massimo Eccheli nonriusciti a portare apunti, allungando una striscia negativa che dura dalla prima giornata di campionato. Da alloraesterne. I brianzoli, dopo aver perso il primo set, hanno pareggiato con una buona reazione ma poinuovamente crollati sotto i colpi dei pontini, più forti in tutti i fondamentali e guidati da Jordi Ramon top scorer con 20 punti. Inutili i 12 di Iva(nella foto), così come i 13 di Arthur Szwarc (sostituito) e Luka Marttila, l’ultimo ad arrendersi.