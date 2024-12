Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 9 dicembre, tv, streaming

Un solo attimo, pochi secondi, la fine. Ieri questo è stato il match valido per il titolodi. Un errore, quello di, fatale: una risposta rapida e intuitiva, quella diDommaraju, che ha portato il diciottenne indiano in vantaggio per 6-5.A questo punto cambia semplicemente tutto per il cinese campione in carica, che dadovrà forzatamente spingere, e spingere tantissimo pur di riacciuffare il suo avversario. Si è trovato per tre volte indietro nella primavera 2023, contro Ian Nepomniachtchi, ed anche allora recuperò l’ultimo svantaggi alla dodicesima partita. Stavolta, però, il colpo è anche più grande, perché lì si arrivava da una serie di patte, qui dovrà tornare da un colpo di mano sostanzialmente orchestrato da unabilissimo a complicare quanto più possibile la posizione per far cadere il suo avversario.