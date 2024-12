Mister Movie | Steven Spielberg regista per Old Man’s War il nuovo film

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.non sembra mai rallentare e, dopo i recenti successi di critica con The Fabelmans (2022) e West Side Story (2021), è già pronto a tuffarsi in nuovi progetti che mescolano fantascienza e trame avvincenti. I prossimidel celebrepromettono di stupire ancora una volta il pubblico, sia con storie originali che con adattamenti di opere letterarie di successo.Un doppio appuntamento con la fantascienza: “The Dish” e “OldWar”Il primo progetto in arrivo è The Dish, undi fantascienza che si dice coinvolgerà UFO e intrighi. Basato su una storia originale di, ilvede un cast stellare con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo e Colin Firth. Lo script è firmato da David Koepp, già sceneggiatore di Jurassic Park, e il direttore della fotografia sarà il fedele collaboratore di, Janusz Kami?ski.