Ilgiorno.it - Milano, morto dentro il tir avvolto dalle fiamme: mistero in via Toffetti

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 dicembre 2024 – Giallo alla periferia di. Una persona, di cui al momento non sono note le generalità, è stata trovata senza vita all'interno di un camion andato a fuoco. In base alle prime informazioni, il mezzo pesante si è incendiato in via(zona Rogoredo) verso le 21.40 di questa sera, domenica 8 dicembre. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno rinvenuto il cadavere. Poiché il camion era praticamentenon si è per ora potuto ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sono al vaglio diverse ipotesi. Al momento non è stato possibile accertare se la persona stesse dormendo all'interno della vettura mentre l'incendio è divampato o fosse cosciente o, anche, se sia stata uccisa e poi per far scomparire le tracce sia stato bruciato il corpo nel tir.