Lapresse.it - Migranti: Unhcr, stop domande asilo siriani accettabile finché situazione incerta

Bruxelles, 9 dic. (LaPresse) – “L’prende atto della decisione di alcuni Stati che hanno sospeso il processo decisionale in materia disulle richieste di protezione internazionale siriane, fino a quando lanel paese non si sarà stabilizzata e saranno disponibili informazioni affidabili sulladella sicurezza e dei diritti umani per valutare le esigenze di protezione internazionale dei singoli richiedenti. Una volta che le condizioni in Siria saranno più chiare, l’fornirà indicazioni agli Stati sulle esigenze di protezione internazionale dei profili dia rischio”. Lo dice a LaPresse Christine Pirovolakis, portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati () presso l’Ue. “Date le circostanze in rapida evoluzione in Siria e l’elevato livello di incertezza sugli sviluppi nel breve e medio futuro, l’non è attualmente in grado di fornire indicazioni dettagliate sui fattori di rischio per i richiedentiche potrebbero comportare esigenze di protezione internazionale.