Metropolitanmagazine.it - M5S ha votato un’altra volta, Beppe Grillo perde ancora. Cosa succede ora?

dà addio definitivamente alla sua creatura politica dopo aver perso per la secondale votazioni sulle modifiche dello statuto del Movimento 5 stelle. E lo fa con il solito messaggio criptico via social. Infatti la base degli iscritti al M5S ha approvato con l’80,5% dei voti alcuni punti chiave del Movimento fondato dal comico genovese: l’eliminazione del ruolo del Garante e della regola dei due mandati, così come maggiori poteri al presidente Conte.ha perso anche la sfida del quorum, ovvero il numero minimo di partecipanti richiesti affinché una votazione sia considerata legittima. Al voto ha partecipato il sessantacinque per cento degli iscritti (58.029 persone) in aumento rispetto al sessantuno per cento del voto contestato di novembre, in cui parteciparono in cinquantaquattromila.