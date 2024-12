.com - Lupo ucciso da auto a Roma, ecco perché i corridoi faunistici sono una necessità

A Castelnuovo di Porto, vicino a, unè morto dopo essere stato investito da un’. L’etologo Andrea Lunerti: “Guidate con calma e prudenza soprattutto di notte per la sicurezza di tutti”. Ancora animali uccisi lungo le strade d’Italia. A Castelnuovo di Porto, vicino a, nel Lazio, unè morto dopo essere stato investito da un’. Ad accorgersi dell’animale sofferente sulla carreggiatastati alcuni cittadini. Inutili, però, i tentativi di contattare un medico veterinario. Il mammifero, che aveva le viscere di fuori, è spirato in pochi minuti tra atroci sofferenze. Secondo l’etologo Andrea Lunerti, il, che aveva un anno di vita, si sarebbe allontanato dal branco alla ricerca di un nuovo territorio, di un altro nucleo familiare o di una compagna. Di certo, se l’area avesse avuto uno faunistico fondamentale per garantire l’incolumità di animali selvatici emobilisti, il cucciolo sarebbe stato ancora vivo.