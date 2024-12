Bergamonews.it - Librai per un anno: Massimo Recalcati dialoga con Chiara Giaccardi e Don Giuliano Zanchi

Bergamo. Sono aperte le prenotazioni per il prossimo appuntamento di “per un”, la nuova rassegna letteraria che promuove l’azione deiindipendenti di Bergamo durante tutto l’.Protagonista di questo secondo incontro sarà lo psicoanalistache presenterà il libro “La legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi”ndo con la sociologae Don. Il tema centrale di questo libro, edito da Einaudi, concerne la parola di Gesù, riletta originalmente dacome una delle radici inaudite della psicoanalisi dell’«ebreo» Freud e del “cattolico” Lacan. Non si tratta di sottomettere la vita alla Legge, ma di vedere nella Legge – quella dell’amore e della grazia – una forza al servizio della vita. È questa l’eredità essenziale assunta dalla psicoanalisi: la Legge non è nemica del desiderio, ma il suo fondamento più radicale.