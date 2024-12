L’Europa volta le spalle alla Siria | Germania Austria Norvegia e Danimarca sospendendo la valutazione delle richieste di asilo

Leggi su Open.online

Laha sospeso le procedure per l’assegnazione dello status di rifugiato ai cittadinini dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad e la conseguente formazione di un governo di transizione guidato da Muhammad al-Bashir. Lo rende noto il Der Spiegel, che cita il ministero dell’Interno tedesco. Al momento, però, non è chiaro come si svilupperà la situazione, ha affermato un portavoce, citato dal magazine. La, che teme una nuova ondata di rifugiati, ospita il più alto numero di persone con cittadinanzana al di fuori del Medio Oriente, oltre un milione, moltequali arrivate nel territorio tedesco dopo che nel 2015-2016 la cancelliera Angela Merkel decise di aprire le porte ai profughi provenienti d. Mentre quest’anno sono state presentate oltre 72miladida parte dini, oltre 47mila quelle non ancora esaminate.