La Siria ridisegna il Medio Oriente, perché il crollo di Assad cambia (quasi) tutto

La caduta del regime di Bashar al-ha confermato l’importanza cruciale dellanegli equilibri del. E, di conseguenza, nel gioco di forze tra le potenze mondiali. La presa di Damasco e del potere da parte dei cosiddetti ribelli compromette i piani di Iran e Russia einverte le posture di Stati Uniti e Turchia, coi primi presi a destreggiarsi da disimpegno e mantenimento dell’egemonia e Ankara salita in cattedra come attore con cui trattare.Come lail mondoLo avevamo già visto con l’Iraq vent’anni fa: quando una minoranza confessionale governa la maggioranza di segno opposto, ci sono spinte straniere che portano al cambio di regime e al conseguente caos istituzionale. In questo la minoranza alauita al potere, incarnata nella famigliae alleata dell’altra minoranza cristiana, ha tenuto sotto il tallone la maggioranza arabo-sunnita e la componente curda per 50 anni.