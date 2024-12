La Fortuna bacia Pomezia, centrato un 5 da oltre 32mila euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024-Lazio a segno con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di venerdì 6 dicembre, come riporta Agipronews,, in provincia di Roma, un "5" da 32.363,50presso la Tabaccheria in via Pietro Nenni, 41. L'ultimo "6" da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 dicembre è di 42,6 milioni di.