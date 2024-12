Universalmovies.it - Invincible | Il trailer della Stagione 3 in arrivo su Prime Video

In occasione del Comic Con Experience di San Paolo il weekend scorso, Amazon ha svelato il3 di, la serie animata ispirata ai fumetti di Robert Kirkman.Nel, che offre anche uno sguardo alla nuova uniforme nera e blu di Mark Grayson, le sequenze anticipano l’addio del noto superereo alll’Agenzia per la Difesa Globale per differenza di vedute con Cecil Stedman. Il debuttoterzadiè atteso per il 6 febbraio 2025 suS3 IlNote di ProduzioneLa serie è stata prodotta da Skybound, con Simon Racioppa (Teen Titans) nelle vesti di showrunner. I produttori esecutiviserie sono Racioppa, Kirkman e David Alpert, ed ancora Catherine Winder, e Justin & Chris Copeland.