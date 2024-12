Biccy.it - Insinuazioni dei gieffini su altri due concorrenti: “Sono gay”

Leggi su Biccy.it

Nella casa del Grande Fratello in questi giorni cistate dellesu due. Zeudi Di Palma ieri durante una chiacchierata con Alfonso D’Apice ha dichiarato che secondo lei Stefano Tediosi potrebbe essere omosessuale: “Ti voglio molto bene e voglio il tuo bene. Ioconvinta che tu uscirai con Federica. Non dire mai, perché è possibile. Comunque appena esce Stefano al televoto lei capirà molto. Se domani esce vedi come cambierà. Lei ha paura che Stefano esce e che lei rimane sola e si nota che è preoccupata. Comunque io lo vedo gay lui, penso proprio che sia gay. No? Allora è solo un po’ effemminato“.Alfonso ha risposto alledi Zaudi dicendo che Stefano non può essere gay: “No non è gay, io conosco la sua ex. Non è che la conosco di persona, ma so chi è ed ha avuto questa ragazza.